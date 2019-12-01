Querétaro sede del Torneo de Tenis WTA 125

Santiago de Querétaro, Querétaro, a 2 de septiembre de 2025.- La titular de la Secretaría de Turismo Estatal, Adriana Vega Vázquez Mellado, anunció que el estado de Querétaro será sede del Torneo de Tenis WTA 125, uno de los eventos internacionales más importantes del circuito femenino profesional, que se celebrará del 20 al 26 de octubre de 2025, en el Club Campestre; y a donde se esperan cerca de 15 mil visitantes y alrededor de 100 millones de pesos como derrama económica.

La secretaria de Turismo, informó que, durante una semana, más de 60 jugadoras de élite se darán cita en la entidad, consolidando a Querétaro como un destino competitivo y con capacidad para albergar encuentros deportivos de talla mundial.

“Para Querétaro, el deporte es un aliado del turismo. Ser sede del WTA 125 no solo impulsa nuestra economía y nos proyecta internacionalmente, sino que también inspira a las juventudes queretanas a soñar en grande. Este torneo es una oportunidad para mostrarle al mundo la grandeza de nuestro estado”, sostuvo.

Agregó que la realización de este torneo representa una oportunidad estratégica para impulsar el turismo deportivo, al atraer visitantes nacionales e internacionales y proyectar a Querétaro ante una audiencia global y estimó un impacto positivo en la economía local, con beneficios para hoteles, restaurantes, comercios y prestadores de servicios.

El estado de Querétaro, expuso, cuenta con infraestructura de primer nivel, seguridad y hospitalidad para recibir a atletas, equipos técnicos, aficionados y medios de comunicación especializados, lo que refuerza su posicionamiento como sede confiable para eventos de gran magnitud.

Durante la presentación oficial de este torneo de élite en el mundo profesional de tenis, se destacó que este evento será también un incentivo para las nuevas generaciones, al promover la práctica del tenis y fomentar el interés por el deporte como motor de bienestar y desarrollo social.

Estuvieron presentes en la presentación del torneo, Gustavo Santoscoy Arriaga, presidente de GS Sports Managment; Rodrigo Urquiza, presidente del Club Campestre de Querétaro; Juan Manuel Baez Bolaños, secretario del Deporte del municipio de Querétaro y Leonardo Lavalle, ex tenista profesional.