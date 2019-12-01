Puruarán ofrecerá un mosaico de olores y sabores con su Festival del Pan

Morelia, Michoacán, a 28 de octubre de 2025.- Puruarán está listo para realizar la tercera edición del Festival del Pan que tiene este año el eslogan: “Un mosaico de olores y sabores”, informó la Secretaría de Turismo de Michoacán (Sectur), que encabeza Roberto Monroy García.

Del 31 de octubre al 2 de noviembre, las y los asistentes a esta tenencia perteneciente al municipio de Turicato podrán disfrutar de la gastronomía local. El Centro Histórico de Puruarán albergará 17 locales comerciales que estarán disponibles durante los tres días del evento.

Graciela Hernández Arreola, presidenta municipal de Turicato, señaló que el Festival del Pan de Puruarán nació como una forma de celebración y de reconocimiento al delicioso pan artesanal cocinado con leña en hornos de piedra y barro. “Un manjar puruarense que se sigue vendiendo de forma tradicional en los canastos montados en la cabeza por todas las calles del pueblo”, añadió.

Hernández Arreola destacó que una de las actividades más esperadas es la presentación del pan de muerto más grande de Michoacán, que el año pasado estuvo formado por más de dos mil piezas elaboradas por los panaderos de Puruarán y que se monta con la participación de todo el pueblo, para después ser repartido entre las y los asistentes, sin faltar la taza de chocolate también elaborado por manos puruarenses.

José Manuel Gómez Gallegos, director de Cultura de Turicato, informó que, en esta tercera edición, se han sumado reposteros y pasteleros a esta gran fiesta, “los pasteles de nuestro pueblo han tomado una fama relevante durante los últimos años, ello debido al sabor inigualable que los ha distinguido”.

Organizadores detallaron que se espera una afluencia aproximada de cinco mil personas que dejen una derrama económica de 100 mil pesos por los tres días de actividades. Dentro del programa artístico y cultural se encuentra la presentación musical de Francisco Pimentel el 31 de octubre a las 19:30 horas, y a las 20:30 horas, el concurso de la mejor concha.

Por su parte el panadero Jorge Herrera Almonte, afirmó que las y los asistentes tendrán una explosión de sabores con la variedad de panes que se ofertarán. Todos los detalles del programa se pueden consultar en el Facebook: Gobierno de Turicato 2024-2027.