Pueblos de Michoacán te esperan para disfrutar las celebraciones de diciembre: Sectur

Morelia, Michoacán, a 4 de diciembre de 2025.- La Secretaría de Turismo de Michoacán (Sectur), encabezada por Roberto Monroy García, extiende una cordial invitación a la ciudadanía y a los visitantes nacionales e internacionales a recorrer los diversos rincones del estado, donde se podrán disfrutar de los adornos alusivos a las celebraciones de diciembre.

Ejemplo de ello es el Pueblo Mágico de Pátzcuaro, donde en su plaza principal Vasco de Quiroga, las letras de esta localidad se pintaron de color rojo y verde con elementos decembrinos, para que turistas y visitantes puedan tomarse una foto de recuerdo.

De igual forma en Coeneo, su plaza principal se iluminó con luces, el árbol monumental, creando un sentimiento que reunió a cientos de familias en un sano ambiente donde la música, la tradición y la unión se mezclan para el gusto de infancias, adolescentes y adultos.

Tlalpujahua, es otro de los Pueblos Mágicos de Michoacán donde se vive la Navidad, y en fechas recientes en un ambiente familiar y de fiesta, se realizó el encendido del árbol navideño.

Cientos de habitantes y turistas han llegado a este hermoso lugar para disfrutar de la Feria de la Esfera y los atractivos turísticos del destino que pueden vivirse en este último mes del año. Finalmente, la Sectur recordó que otros municipios y destinos de Michoacán te esperan para cerrar a lo grande el 2025, puedes consultar más detalles en https://visitmichoacan.com.mx/