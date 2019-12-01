Morelia, Michoacán, 18 de noviembre de 2026.- La Navidad ya florece en la región Oriente de Michoacán, por lo que la Secretaría de Turismo de Michoacán (Sectur), que encabeza Roberto Monroy García, invita a visitar la Expo-Venta de Nochebuenas en Zitácuaro, donde podrán encontrar una amplia variedad de esta emblemática flor de temporada, con precios que van de los 20 a los 200 pesos.

La comercialización se mantendrá vigente hasta el 24 de diciembre en los viveros ubicados en las tenencias de San Felipe de los Alzati y Ziráhuato de los Bernal, así como en diversos puntos de venta establecidos, entre ellos la Plaza Cívica Benito Juárez, detalló el delegado regional de Turismo en Zitácuaro, Jorge Giancarlo Pineda Hernández.

Por su parte, Juan Albino de Jesús, representante de Floricultores Unidos por Michoacán, informó que se espera recibir a más de 15 mil personas y generar una derrama económica cercana a los 25 millones de pesos. Destacó que esta actividad beneficia directamente a 850 productores e involucra de manera indirecta a alrededor de mil 800 personas, lo que fortalece la economía de la región.

Asimismo, el productor Eliel Hernández Contreras explicó que los viveros ofrecen nochebuenas de distintos tamaños y colores, desde las tradicionales rojas hasta variedades rosas, amarillas, blancas y marmoleadas. La calidad de esta producción permite, además, abastecer mercados de diferentes estados del país y realizar envíos de exportación.

Finalmente, Joaquín Paniagua Luna, también productor, destacó que Zitácuaro y sus comunidades son referentes nacionales en el cultivo de esta flor, una actividad que involucra a cientos de familias y que, durante la temporada decembrina, se convierte en un atractivo para quienes visitan el estado.