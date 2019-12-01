Autor: Tania Monroy / Noventa Grados | Fecha: 18 de Noviembre de 2026 a las 17:54:55

Morelia, Michoacán, a 18 de noviembre de 2026.- La tarde de este miércoles, servicios de emergencias y elementos de la Guardia Civil, se movilizaron al periférico Paseo de la República, en donde se registró una aparatosa carambola, entre al menos cinco vehículos.

Fue a la altura de Sams Reforma, sobre el Paso Superior Ferroviario Independencia, en dirección a la Fiscalía General del Estado de Michoacán, en donde se registró la aparatosa colisión, a causa del aparente exceso de velocidad, en el que transitaban, sobre el carril de extrema izquierda.

Tras la colisión, se registró una importante movilización de servicios de emergencias, para brindar los primeros auxilios, paramédicos, Bomberos, así como analistas de Protección Civil, quienes tras realizar la valoración de los involucrados, iban a determinar si se realizaba algún traslado a un nosocomio.

Elementos de la Guardia Civil, acudieron al lugar para tomar conocimiento y abanderar la zona del accidente, el cual ocasionó, una severa carga vehicular en la zona.