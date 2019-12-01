Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 18 de Noviembre de 2026 a las 19:22:42

Morelia, Michoacán, 18 de noviembre de 2026.- Los cuerpos calcinados de dos personas fueron localizados en un camino de terracería en el fraccionamiento Misión del Valle, de esta ciudad de Morelia.

Al respecto se informó que autoridades policiacas fueron alertadas de la presencia de los dos cadáveres en la referida vialidad.

Al sitio acudieron elementos de la Policía Morelia, quienes, tras confirmar el reporte, solicitaron la intervención de la representación social.

Acto seguido se constituyó en el sitio personal de la Unidad de Servicios Periciales y Escena del Crimen (USPEC), quienes dieron fe del levantamiento de los cuerpos de dos personas, los cuales estaban calcinados y parcialmente carcomidos por animales carroñeros; restos que fueron llevados al Semefo para los efectos de ley.