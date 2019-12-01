Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 18 de Noviembre de 2026 a las 19:08:27

Morelia, Michoacán, 18 de noviembre de 2026.- Un botín de 200 mil pesos fue el que obtuvieron un par de delincuentes, los cuales, pistola en mano, despojaron del dinero a un cliente que esperaba turno para depositar el efectivo; con este son seis asaltos a cuentahabientes en el año en esta ciudad, dos en una semana.

Al respecto se informó que un individuo acudió a la sucursal de BBVA (antes Bancomer) Santiaguito, ubicada en la avenida Morelos Norte, en la colonia Doctor Miguel Silva.

En un momento determinado llegaron al banco un par de sujetos, los cuales, pistola en mano, exigieron la entrega del dinero.

Una vez con el efectivo en su poder, el par de ladrones salieron de la sucursal bancaria para darse a la fuga a bordo de una motocicleta.

Es de mencionar que, pese a que se implementó un operativo en búsqueda de los ladrones, no se reportó detención alguna.

Cabe hacer la aclaración que con este suman seis asaltos a cuentahabientes en este año en Morelia, dos en una semana; el anterior fue en la sucursal de la avenida Lázaro Cárdenas, en la colonia Chapultepec Sur, el 11 de noviembre.