Autor: Tania Monroy / Noventa Grados | Fecha: 18 de Noviembre de 2026 a las 18:56:51

Querétaro, Querétaro, a 18 de noviembre de 2026.- Esta tarde, se registró una importante movilización de servicios de emergencias y elementos policiales, al exterior del Gómez Morin, en donde un hombre adulto mayor se desvaneció.

De acuerdo a la información obtenida, la persona se acercó con policías municipales, a quienes les externó un malestar, posteriormente, se desvaneció, por lo que de inmediato, comenzaron a realizar maniobras de RCP.

Fueron cerca de 45 minutos, los que duraron los rescatistas, analistas de Protección Civil, Bomberos de Querétaro, así como paramédicos del Centro Regulador de Urgencias Médicas.

Desafortunadamente, y tras las labores de las autoridades y servicios de emergencias, los signos vitales no regresaron, por lo que procedieron a confirmar su fallecimiento.

La zona fue asegurada por elementos de la Policía Municipal de Querétaro, quienes tomaron conocimiento y esperan el arribo de periciales, para el levantamiento del cuerpo.