Presentan mascotas oficiales de la Feria de las Carnitas en Querétaro

Querétaro, Querétaro, 9 de marzo del 2026.- "Nana, Buche y Cuchi" son las mascotas oficiales de la Feria de las Carnitas que se realizará por el 273 aniversario de la fundación de Santa Rosa Jáuregui, el municipio de Querétaro, Mauricio Zumaya Arena, delegado de la zona.

Durante la presentación oficial la Feria de las Carnitas 2026, que se llevará a cabo los días 14 y 15 de marzo, como parte de las celebraciones que dan identidad y orgullo a esta demarcación, señaló que las mascotas oficiales son una creación del joven santarrosense Emilio López Peláez, quien ha prestado su talento y visión artística para dar un rostro amable y moderno a la tradición. Además, se realizó la exhibición del "Gran Taco de la Identidad", una pieza que refleja la identidad culinaria de Santa Rosa Jáuregui.

"Hoy nos reunimos para presentar oficialmente la celebración del 273 aniversario de la fundación de Santa Rosa Jáuregui y la feria de las carnitas 2026. Es un evento que no celebra nada más lo que es una festividad como tal, celebra una identidad. Esta identidad es algo que remarca el pueblo de Santa Rosa Jáuregui, que, gracias a ello, podemos tener este orgullo, que es patrimonio cultura”.

Acompañado por los principales exponentes del gremio de carniceros, recordó que la Feria de las Carnitas 2026 celebra una de las tradiciones gastronómicas más representativas de Santa Rosa Jáuregui, elaborada por las y los productores de la propia delegación que han preservado su sabor y calidad por generaciones.

“Este 14 y 15 de marzo, la feria abrirá sus puertas a las familias queretanas y visitantes para compartir la sazón auténtica que distingue a esta zona, con una identidad renovada que proyecta con orgullo esta tradición”.

Destacó que el viernes 13 se rendirá homenaje a don Timoteo Fernández de Jáuregui, benefactor principal de la comunidad, así como diferentes eventos culturales; mientras que para el sábado destaca la inauguración de la Feria de las Carnitas, la realización de tres concursos y la presentación estelar de

Los Compas de los Alameños; para el domingo 15 se realizarán eventos culturales y deportivos, y la presentación estelar de Los Reales del Rio.