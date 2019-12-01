Vuelca tráiler y deja 70 reses atrapadas en la México-Puebla

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 9 de Marzo de 2026 a las 13:53:39

Toluca, Estado de México, 9 de marzo del 2026.- Un tráiler que transportaba alrededor de 70 reses volcó sobre la autopista Autopista México‑Puebla, lo que provocó el cierre parcial de la vialidad y afectaciones a la circulación en la zona.

De acuerdo con los primeros reportes, la unidad provenía del estado de Veracruz y tenía como destino el Estado de México cuando ocurrió el accidente.

Autoridades señalaron que el percance habría sido provocado por una aparente falla en el sistema de frenos, lo que ocasionó que el conductor perdiera el control del vehículo y terminara volcado sobre la carretera.

Tras el incidente, cuerpos de emergencia y elementos de seguridad acudieron al lugar para realizar labores de atención y retirar la unidad, mientras se llevaban a cabo maniobras para controlar la situación y evitar más riesgos en la vía.

El accidente generó cierre parcial y tránsito lento en la autopista mientras continúan los trabajos para liberar completamente la circulación.