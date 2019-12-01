Joven se quita la vida en un autobús en la CDMX

Ciudad de México, a 9 de marzo de 2026.- Un hombre perdió la vida tras provocarse heridas con un objeto punzocortante mientras viajaba en un autobús del transporte público en la alcaldía Magdalena Contreras, lo que generó una movilización de cuerpos de seguridad y emergencia en la zona.

El incidente ocurrió cuando la unidad de la ruta 42 circulaba por la avenida Luis Cabrera, a la altura de Obrero Nacional. De acuerdo con reportes preliminares, una mujer que acompañaba al pasajero alertó a elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México luego de que el hombre, de 29 años, sacara un cúter de su bolsa y se realizara lesiones en las muñecas y el cuello.

Tras recibir el aviso, los policías solicitaron el apoyo de servicios médicos. Paramédicos que acudieron al lugar revisaron al hombre, pero confirmaron que ya no contaba con signos vitales debido a la gravedad de las heridas.

El conductor del autobús y algunos testigos fueron trasladados ante el Ministerio Público para rendir su declaración y aportar información que ayude a esclarecer lo sucedido. La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México abrió una carpeta de investigación, mientras que la Secretaría de Movilidad de la Ciudad de México informó que colabora con las autoridades para proporcionar los datos que sean necesarios en el caso.