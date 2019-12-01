Rescatan a dos personas tras colapso de edificio en la colonia Tránsito de la Alcaldía Cuauhtémoc

Ciudad de México, 9 de marzo de 2026.– Autoridades informaron que dos personas fueron rescatadas luego del colapso de un edificio en la colonia Tránsito, en las inmediaciones de la estación del Metro San Antonio Abad, en la alcaldía Cuauhtémoc.

De acuerdo con el jefe vulcano Cueva, tras el incidente se activó la célula homo-canina para apoyar en las labores de búsqueda y localización de al menos tres personas que presuntamente permanecen atrapadas entre los escombros.

Equipos de emergencia continúan trabajando en la zona para asegurar el área y agilizar las tareas de rescate. Hasta el momento, las autoridades no han informado sobre las causas del colapso.



Hasta el momento, las autoridades no han informado sobre el estado de salud de las dos personas que fueron rescatadas. Asimismo, continúan las labores de búsqueda para localizar a las personas que podrían permanecer atrapadas tras el colapso.