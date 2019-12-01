Trump afirma que conflicto entre Estados Unidos e Irán “casi ha terminado”

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 9 de Marzo de 2026 a las 14:41:32

Washington, Estados Unidos, 9 de marzo del 2026.- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró que el conflicto entre Estados Unidos e Irán podría estar cerca de concluir, al señalar que la guerra “está prácticamente terminada”.

En una entrevista telefónica con CBS News, el mandatario afirmó que las capacidades militares iraníes se han visto severamente afectadas durante el conflicto.

“Creo que la guerra está muy completa, más o menos”, declaró Trump durante la conversación con el medio estadounidense.

El presidente también sostuvo que Irán habría perdido gran parte de su capacidad operativa. “(Irán no tiene) marina, ni comunicaciones, no tienen fuerza aérea. Sus misiles se dispersan. Sus drones están siendo explotados por todas partes, incluida su fabricación de drones”, añadió.

Las declaraciones se producen en medio de un contexto de alta tensión en Medio Oriente, donde analistas y gobiernos internacionales siguen de cerca el desarrollo de las acciones militares y sus posibles repercusiones en la estabilidad de la región.