Rescatan a 5 migrantes que estaban privados de su libertad en Tabasco; hay 27 detenidos

Villahermosa, Tabasco, a 9 de marzo de 2026. A través de diversos operativos coordinados de seguridad en el estado de Tabasco, se logró el rescate de cinco migrantes que permanecían privados de la libertad, además de la detención de 27 personas presuntamente vinculadas con distintos delitos.

Las acciones fueron realizadas por elementos de la Fuerza Interinstitucional de Reacción Táctica (FIRT) Olmeca durante diversos despliegues efectuados entre viernes y domingo en varios municipios de la entidad.

De acuerdo con autoridades judiciales, los operativos se desarrollaron en los 17 municipios del estado y derivaron también en el aseguramiento de casi mil dosis de droga, 22 armas de fuego, 141 piezas de armamento, 14 vehículos, cinco inmuebles y 10 animales exóticos. Asimismo, se recuperaron 18 mil 900 litros de gas LP de presunta procedencia ilícita.

Durante el operativo en el que fueron rescatadas las personas migrantes, cuya nacionalidad no fue revelada, fue detenido Víctor “N”, señalado por su probable participación en delitos relacionados con la Ley de Migración y tráfico ilegal de vida silvestre. Al momento de su captura le aseguraron un vehículo y 10 monos, además de que se logró liberar a las cinco víctimas.

En otras acciones, en el municipio de Paraíso fue detenido Omar “N”, alias “La Parka”, a quien le aseguraron diversas drogas, un vehículo, un chaleco táctico y material con mensajes amenazantes, además de 10 armas, un cargador y 11 cartuchos. En Cárdenas se registró el mayor número de detenciones con 19 personas arrestadas por delitos contra la salud, entre ellas dos mujeres.

También se reportó la detención de un menor en el municipio de Centro, a quien le aseguraron 35 dosis de marihuana y 17 de cristal, así como una mochila, un teléfono celular y una motocicleta. En la colonia Gaviotas Norte de la misma localidad fueron arrestadas otras 10 personas que transportaban cerca de 300 paquetes de droga en motocarros.

Como parte de estas acciones, autoridades también aseguraron cinco establecimientos presuntamente vinculados con actividades ilícitas. En el municipio de Centla, mediante orden judicial, fueron intervenidos una gasolinera, una plaza comercial y un centro recreativo en la ranchería El Triunfo, Villa Vicente Guerrero, inmuebles que son investigados por su posible relación con operaciones financieras del crimen organizado.

En tanto, en Cárdenas fue asegurado un inmueble tras un cateo en el que se localizaron armas, uniformes con insignias de un grupo criminal, 45 parches tácticos, cartulinas y botas. En ese mismo municipio también fue clausurada una tienda de conveniencia que operaba de forma irregular en la venta de bebidas alcohólicas.