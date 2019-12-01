Accidente vial deja una persona fallecida y otra herida en Naucalpan, Estado de México; camión destruyó fachada de casa

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 9 de Marzo de 2026 a las 13:15:59
Naucalpan, Estado de México, 9 de marzo del 2026.- Un accidente vial ocurrido la mañana del lunes dejó una persona muerta y otra más lesionada en Naucalpan, lo que generó la movilización de cuerpos de emergencia en la zona, en el Estado de México.

El percance se registró en la comunidad de San Mateo Nopala, donde un camión de carga perdió el control y terminó volcado en una pendiente ubicada entre las calles Calvario y 20 de Noviembre.

De acuerdo con los primeros reportes, la unidad habría presentado una falla mecánica mientras circulaba por la zona, lo que provocó que el conductor ya no pudiera maniobrar y el vehículo se saliera del camino.

Tras el accidente, paramédicos atendieron a una mujer y al chofer del camión, quienes resultaron con diversas lesiones. Ambos fueron trasladados a un hospital para recibir atención médica.

Sin embargo, minutos después de haber ingresado al nosocomio, la mujer falleció a causa de la gravedad de las heridas que sufrió durante el accidente.

 

 

