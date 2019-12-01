Cámaras captan violento asalto contra influencer dentro de su casa en Toluca

Toluca, Estado de México, 9 de marzo del 2026.- La influencer Evelyn Villa denunció públicamente haber sido víctima de un violento asalto dentro de su casa en Toluca, donde fue agredida física y sexualmente por un grupo de hombres.

Según su testimonio difundido en redes sociales, el ataque ocurrió la mañana del 6 de marzo alrededor de las 8:40, cuando regresaba a su vivienda después de dejar a su hijo en la escuela. En ese momento, uno de los agresores logró ingresar al domicilio antes de que se cerrara el portón.

Las cámaras de seguridad captaron el momento en que el sujeto forcejeó con ella para quitarle el control del portón eléctrico, lo que permitió que otros tres hombres entraran a la propiedad.

De acuerdo con lo relatado por la creadora de contenido, uno de los individuos la tomó del cuello y la arrastró hacia el interior de la casa, donde dos de los agresores la ataron, la golpearon y la tocaron de manera inapropiada mientras revisaban el lugar en busca de objetos de valor.

Durante el ataque, los hombres también la amenazaron con hacer daño a su hijo y a otros integrantes de su familia si seguía gritando o intentaba resistirse.

Evelyn Villa, quien también se desempeña como nutricionista y es propietaria de clínicas de belleza en Metepec y Tejupilco, presentó una denuncia ante las autoridades del Estado de México tras los hechos.