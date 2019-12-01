Derrumbe de edificio provoca movilización de cuerpos de emergencia en San Antonio Abad en la Ciudad de México

Derrumbe de edificio provoca movilización de cuerpos de emergencia en San Antonio Abad en la Ciudad de México
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 9 de Marzo de 2026 a las 15:31:49
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

Ciudad de México, 9 de marzo de 2026.- Una fuerte movilización de elementos de emergencia se registró en las inmediaciones del Metro San Antonio Abad y Alfredo Chavero, luego de que se reportara el derrumbe de un edificio en la zona. 

De acuerdo con reportes preliminares, el inmueble colapsado era un edificio en construcción. Tras el incidente, equipos de rescate, paramédicos y personal de seguridad acudieron al lugar para atender la emergencia y acordonar el área.

Las primeras versiones indican que podría haber algunas personas atrapadas entre los escombros, por lo que los cuerpos de emergencia trabajan en las labores de búsqueda y rescate.

Hasta el momento, las autoridades continúan evaluando la situación para determinar el número de posibles afectados y las causas del derrumbe.

Noventa Grados
Más información de la categoria
Localizan sin vida a sacerdote que había sido reportado como desaparecido en Chiapas
Joven se quita la vida en un autobús en la CDMX
Rescatan a 5 migrantes que estaban privados de su libertad en Tabasco; hay 27 detenidos
Rescatan a dos personas tras colapso de edificio en la colonia Tránsito de la Alcaldía Cuauhtémoc
Más información de la categoria
Ecos del 8M; en Michoacán no llegaron todas; en un año han asesinado a 152 mujeres
Trump afirma que conflicto entre Estados Unidos e Irán “casi ha terminado”
Cámaras captan violento asalto contra influencer dentro de su casa en Toluca
Vuelca tráiler y deja 70 reses atrapadas en la México-Puebla
Comentarios