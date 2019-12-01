Derrumbe de edificio provoca movilización de cuerpos de emergencia en San Antonio Abad en la Ciudad de México

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 9 de Marzo de 2026 a las 15:31:49

Ciudad de México, 9 de marzo de 2026.- Una fuerte movilización de elementos de emergencia se registró en las inmediaciones del Metro San Antonio Abad y Alfredo Chavero, luego de que se reportara el derrumbe de un edificio en la zona.

De acuerdo con reportes preliminares, el inmueble colapsado era un edificio en construcción. Tras el incidente, equipos de rescate, paramédicos y personal de seguridad acudieron al lugar para atender la emergencia y acordonar el área.

Las primeras versiones indican que podría haber algunas personas atrapadas entre los escombros, por lo que los cuerpos de emergencia trabajan en las labores de búsqueda y rescate.

Hasta el momento, las autoridades continúan evaluando la situación para determinar el número de posibles afectados y las causas del derrumbe.