Presentan autoridades la Feria Internacional Ganadera Querétaro 2025

Querétaro, Querétaro, 19 de septiembre del 2025.- La secretaria de Turismo del estado, Adriana Vega Vázquez Mellado, presentó junto a autoridades estatales, y representantes de la Unión Ganadera Regional y organizadores; la edición 2025 de La Feria Internacional Ganadera de Querétaro, la máxima fiesta de las y los queretanos, un espacio de tradición, orgullo y convivencia familiar que se celebrará del 14 al 30 de noviembre en el Ecocentro Expositor.

Adriana Vega, destacó a esta gran celebración, como un espacio donde queretanos y visitantes, podrán disfrutar de un espacio para vivir experiencias inolvidables, con espectáculos de gran nivel, atracciones y espacios especialmente diseñados para promover la cultura y los productos regionales de nuestro estado.

“Queremos que esta feria sea mucho más que diversión. Queremos que sea un lugar donde las familias convivan, donde las niñas y los niños se maravillen, y donde todas y todos podamos sentirnos orgullosos de nuestras raíces, nuestra gastronomía, nuestros Pueblos Mágicos y el talento de nuestra gente”, señaló.

Informó que el año pasado, la feria recibió a más de 350 mil visitantes, generando una derrama económica superior a los 500 millones de pesos. Para la edición 2025 se espera superar estas cifras, con un programa que combina espectáculos de gran nivel, destacando la participación de artistas como Matute, Gloria Trevi, Edén Muñoz, Banda MS, Alejandro Fernández, Pancho Barraza y Carin León; en el escenario del Palenque de la Feria.

Además, se contará con conciertos de Moenia, Grupo Pesado, Belinda, Conjunto Primavera, Steve Aoki, la Arrolladora Banda Limón, Grupo Frontera, Ángeles Azules, Santa Fe Klan, Mago de Oz, Drake Bell y los Tigres del Norte, entre otros, en el Teatro del Pueblo.

Se informó que entre los atractivos gratuitos incluidos en el boleto de acceso destacan: Illusion on Ice, un espectáculo sobre hielo; Nova Circus, con funciones llenas de magia y energía; más de 30 juegos mecánicos, de los cuales 25 serán gratuitos de lunes a miércoles.

La feria contará además con la participación de la Secretaría de Desarrollo Agropecuario, la Secretaría de Turismo, la Secretaría de la Defensa Nacional, el Pabellón Municipal de El Marqués, así como numerosos productores locales que mostrarán lo mejor de Querétaro.

Los boletos tendrán un costo de 100 pesos y el estacionamiento también tendrá el mismo precio; niñas y niños menores de un metro de estatura, adultos mayores y personas con discapacidad tendrán acceso gratuito. Los boletos podrán adquirirse en boletiland.com.

En su oportunidad, el director de la Agencia de Movilidad del estado de Querétaro (AMEQ), Gerardo Cuanalo Santos, dio a conocer que se contará con un operativo especial para dar cobertura a todo el periodo de la feria, con dos rutas totalmente gratuitas para las y los usuarios.

Una que saldrá del Centro Educativo y Cultural Manuel Gómez Morin, con un horario de lunes a miércoles de 10 de la mañana a 23:30 de la noche, y de jueves a domingo de 10 de la mañana a una y media de la mañana; con frecuencias cada 30 minutos. Mientras la segunda ruta, cubrirá un horario de 10 de la mañana a una y media de la madrugada, de jueves a domingo, partiendo desde el estado La Corregidora de Querétaro.

“Es importante que la Agencia de Movilidad ha dispuesto hasta 25 unidades de las que tenemos de reserva operativa para poder cubrir con la demanda. Y un tema muy importante aquí señalarlo, que esto no implica retirar autobuses del servicio que hoy tiene el sistema Qrobus, de las mil unidades que hoy están circulando”, concluyó.