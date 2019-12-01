Presenta Sectur “Tata Pancho”, planificador de viajes a Michoacán a través de Inteligencia Artificial

Autor: Luis Manuel Guevara / Noventa Grados | Fecha: 2 de Diciembre de 2025 a las 13:07:09

Morelia, Michoacán, a 02 de diciembre del 2025.- El Secretario de Turismo (Sectur) en el estado, Roberto Monroy García, presentó “Tata Pancho”, el primer planificador de viajes a Michoacán que opera con Inteligencia Artificial (IA) para presentar a los usuarios diversas propuestas de movilidad carretera, hoteleria, restaurantes, experiencias turísticas, etc.

En conferencia de prensa, el funcionario estatal recalcó que esta IA está verificada y avalada por la Sectur para evitar fraudes como ha ocurrido en plataformas de reserva y otras páginas de internet, contempla factores como hoteles, restaurantes, experiencias, mapas, tiempos de traslado, cuantos días dura la visita, si el turista llega por aire o por tierra, alergias, mascotas, presupuestos.

Recalcó que la IA solo contempla establecimientos afiliados al Registro Nacional de Turismo (RNT), que en la entidad son aproximadamente mil 234 prestadores de servicios o establecimientos. Añadió que en la campaña de afiliación más reciente se inscribieron 800 servicios.

Roberto Monroy destacó que el servidor no colecta datos personales, por lo que es confiable para los usuarios.

Cabe señalar que Tata Pancho está disponible a partir de la página visitmichoacan.com, misma que, dijo, es la tercera mejor posicionada en el país después de la página de Sectur federal y la Sectur de Ciudad de México.