Prepárate para el Festival de las Atoleras y Panaderas de Tingambato

Morelia, Michoacán, a 17 de diciembre de 2025.- Tingambato está listo para la primera edición del Festival de las Atoleras y Panaderas, que se realizará en la plaza principal de dicho municipio el próximo 20 y 21 de diciembre, informó la Secretaría de Turismo de Michoacán (Sectur), dependencia dirigida por Roberto Monroy García.



“Este festival es un homenaje a las Cocineras Tradicionales de nuestro municipio, que se caracterizan por ser mujeres que mantienen vivas sus raíces culinarias, que han pasado de generación en generación. En esta primera edición esperamos una asistencia de 3 mil personas”, comentó Edwin Martínez Oropeza, regidor de Fomento Económico, Comercio, Trabajo y Turismo, en representación de Mario Aguilera Martínez, presidente municipal de Tingambato.



Se rendirá tributo a las atoleras que mantienen viva la tradición, desde la venta diaria del atole de grano hasta la elaboración de variedades de temporada como leche, guayaba, pinole, tamarindo, zarza y el tradicional atole negro o de chaqueta. La oferta incluirá sus respectivos acompañamientos, destacando los tamales de harina y los nacatamales rellenos de carne, tanto en salsa verde como roja.



Guillermo Hernández Zarco, director de Cultura y Turismo de Tingambato, agregó que en el caso del pan habrá en sus diversas presentaciones como son: pan de blanco, dulce, semitas, empanadas, o los ya conocidos conejos o también personalizados y por temporada.



Lilia Medina de la Cruz, representante de las atoleras externó que este evento pretende ser una actividad 100 por ciento gastronómica y cultural, que se estará realizando en el primer fin de semana de las vacaciones de invierno.



Dicha actividad se engalanará con la exposición y venta de artesanías locales donde se incluirán: el punto de cruz, deshilado, bordados y joyería artesanal, informó el director de Cultura y Turismo del municipio. Finalmente Martha Chávez Villanueva, representante de las panaderas, comentó que habrá también una amplia variedad de platillos típicos representativos de la región, “y específicamente de nuestra comunidad”.



Para mayores detalles se puede consultar el Facebook Gobierno de Tingambato 2024-2027, o el de la Secretaría de Turismo del Estado de Michoacán.