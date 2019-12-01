Balacera sacude Uruapan, Michoacán: rafaguean el restaurante “Los Aguacates” y desatan pánico en la colonia Morelos Oriente

Uruapan, Mich., a 17 de diciembre de 2025.— El terror volvió a recorrer las calles de la Perla del Cupatitzio la tarde de este miércoles, cuando un comando armado abrió fuego contra el restaurante “Los Aguacates”, ubicado en la colonia Morelos Oriente, en un ataque directo que sembró el pánico entre vecinos y comensales.

De acuerdo con los primeros reportes, sujetos fuertemente armados arribaron a la calle Colibrí, se apostaron frente al establecimiento y, sin mediar palabra, desataron una lluvia de balas contra la fachada del negocio. Tras la agresión, los atacantes huyeron rápidamente, perdiéndose entre las calles de la zona.

Minutos después, el estruendo de las sirenas rompió el silencio. Elementos de los tres órdenes de gobierno se movilizaron al lugar y confirmaron que, pese a la violencia del ataque, no se reportaron personas lesionadas, aunque el restaurante presentó severos daños materiales, con impactos de bala visibles en su estructura.

La escena fue acordonada de inmediato, mientras peritos y agentes ministeriales recababan casquillos y evidencias. La Fiscalía General del Estado de Michoacán ya tomó conocimiento de los hechos e inició una carpeta de investigación para esclarecer el móvil del ataque y dar con los responsables.

El atentado vuelve a encender las alarmas sobre la inseguridad en Uruapan, donde los ataques armados contra negocios se han convertido en un mensaje de terror que mantiene en vilo a la población a pesar de la presencia de cientos de policías y militares en el municipio.