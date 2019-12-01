Fiscalía desmantela redes de extorsión en cuatro municipios de Guanajuato

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 17 de Diciembre de 2025 a las 20:06:03

Guanajuato, Guanajuato, a 17 de diciembre de 2025.- La Fiscalía General del Estado de Guanajuato, como resultado de investigaciones sólidas, labores de inteligencia y operativos coordinados, logró desarticular diversas células criminales dedicadas al delito de extorsión que operaban en los municipios de Irapuato, Salamanca, Celaya y Guanajuato capital, lo que generó un impacto directo en la seguridad y tranquilidad de la población.

Mediante una estrategia minuciosa, agentes de la Agencia de Investigación Criminal llevaron a cabo acciones simultáneas que permitieron la detención de 11 personas, presuntamente relacionadas con una serie de hechos delictivos que afectaban tanto el patrimonio como la estabilidad emocional de las víctimas.

El trabajo especializado de la Unidad Especializada en Combate al Secuestro y la Extorsión fue clave para identificar el modus operandi de estos grupos delictivos, quienes utilizaban notas extorsivas y llamadas telefónicas intimidantes para infundir temor y obtener recursos económicos de manera ilícita.

El operativo incluyó cateos ejecutados de forma simultánea en los cuatro municipios señalados, donde fueron detenidos Reynaldo “N”, Braulio Rivaldo “N”, Andros Tadeo “N”, María Fernanda “N”, Daniel “N”, José Fernando “N”, Cristo Jesús “N”, Josué Ricardo “N”, José de Jesús “N”, Salvador Alejandro “N” y María “N”.

Derivado del trabajo ministerial, los imputados fueron vinculados a proceso penal por el delito de extorsión agravada y por delitos contra la salud. De este grupo, cuatro personas ya recibieron sentencias condenatorias con penas de varios años de prisión, lo que representa un avance significativo en el combate a este delito de alto impacto.

De manera adicional, tres de los detenidos enfrentan cargos por la posesión de armas de fuego de uso exclusivo del Ejército, lo que fortalece las investigaciones y la acción penal en su contra.

Durante los cateos, las autoridades aseguraron diversos indicios relevantes, entre ellos motocicletas, notas extorsivas físicas, equipos telefónicos y armas de fuego, elementos fundamentales para la integración de las carpetas de investigación y el fortalecimiento de los procesos judiciales.

La Fiscalía General del Estado de Guanajuato destacó que estas acciones reflejan su compromiso permanente con una procuración de justicia firme, profesional y eficaz, enfocada en la protección de las víctimas, la salvaguarda del patrimonio de las familias y el debilitamiento de las estructuras criminales que atentan contra la paz social.