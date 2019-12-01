Resultan heridos 5 elementos de la Secretaría de Marina al volcarse patrulla en Frontera Hidalgo, Chiapas

Resultan heridos 5 elementos de la Secretaría de Marina al volcarse patrulla en Frontera Hidalgo, Chiapas
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 17 de Diciembre de 2025 a las 22:41:41
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

Frontera Hidalgo, Chiapas, a 17 de diciembre de 2025.- Cinco elementos de la Secretaría de Marina resultaron lesionados, luego de que la patrulla en la que se desplazaban se volcó, después de ser atacados en el municipio de Frontera Hidalgo, Chiapas, en una zona cercana a la frontera con Guatemala, según confirmaron autoridades de seguridad.

Los hechos ocurrieron cuando el personal naval realizaba recorridos de vigilancia por un camino ubicado aproximadamente a dos kilómetros del río Suchiate. En ese punto, sujetos armados abrieron fuego contra la unidad, lo que obligó a los marinos a intentar evadir la agresión; durante la maniobra, el vehículo perdió el control y terminó volcado.

Los heridos, cuatro hombres y una mujer, fueron identificados como Dorian “C.A.”, Elías “S.V.”, Karla Alejandra “M.P.”, Alan “H.O.” y Axel “M.A.”. Tras el incidente, todos recibieron atención médica y fueron llevados a un hospital para su valoración.

Posteriormente, corporaciones federales y estatales implementaron un operativo de búsqueda en la zona para localizar a los responsables del ataque; sin embargo, hasta el momento no se reportan personas detenidas.

Cabe resaltar que en los últimos días, la Marina, el Ejército, la Guardia Nacional y autoridades locales han intensificado la vigilancia en la frontera sur, luego de recientes enfrentamientos entre grupos delictivos del lado guatemalteco. Como parte de estas acciones, el pasado lunes el secretario de Marina, Raymundo Pedro Morales Ángeles, acudió a la región para supervisar y coordinar las estrategias de seguridad en el límite con Guatemala.

Noventa Grados
Más información de la categoria
Resultan heridos 5 elementos de la Secretaría de Marina al volcarse patrulla en Frontera Hidalgo, Chiapas
Ultiman a un hombre en Calzontzin y coronan un miércoles de violencia en Uruapan, Michoacán: Homicidios, baleados y ataques armados marcan la jornada 
Balacera sacude Uruapan, Michoacán: rafaguean el restaurante “Los Aguacates” y desatan pánico en la colonia Morelos Oriente
Balean a sexagenaria y a su hijo en la colonia Bellavista de Uruapan, Michoacán; resultaron heridos
Más información de la categoria
Familia de Carlos Manzo rechaza encubrimientos y exige investigación sin límites tras declaraciones del diputado Carlos Tafolla
Canadá enciende las alarmas: Pide a sus ciudadanos evitar viajar a 13 estados; Michoacán, Guerrero, Sinaloa y Jalisco en la lista negra 
Fiscalía desmantela redes de extorsión en cuatro municipios de Guanajuato
De llorar por su captura a reinar desde el penal: líder del crimen en Guanajuato controla tras las rejas el huachicol en alianza con Sinaloa y Tamaulipas; EEUU sanciona su estructura financiera
Comentarios