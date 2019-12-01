Familia de Carlos Manzo rechaza encubrimientos y exige investigación sin límites tras declaraciones del diputado Carlos Tafolla

Morelia, Mich., a 17 de diciembre de 2025.— Tras las recientes declaraciones del diputado Carlos Bautista Tafolla, la familia del ex alcalde de Uruapan Carlos Manzo, asesinado a balazos en noviembre, fijó una postura pública contundente en la que rechaza cualquier intento de justificación, encubrimiento o desvío en la investigación del caso, y exige que se agoten todas las líneas, incluida la política.

A través de un pronunciamiento firmado por Juan Daniel Manzo Rodríguez, la familia fue enfática al señalar que ninguna persona que se sustraiga de la acción de la justicia puede “hacer bien” al evadir un proceso legal, en referencia directa al Coronel José Manuel Jiménez y a otros posibles implicados. Subrayó que existe una determinación judicial que encontró elementos suficientes para vincularlo a proceso, por lo que cualquier intento de justificar su huida constituye, advirtió, encubrimiento.

En el mismo posicionamiento, la familia desmintió categóricamente la afirmación de que Carlos Manzo “no afectaba a grupos delincuenciales en su actuar”. Calificaron dicha versión como falsa, y recordaron que existen detenciones, puestas a disposición realizadas por la Policía Municipal y, sobre todo, denuncias públicas valientes que dan cuenta del trabajo de Manzo contra la delincuencia. Negar ese contexto —señalan— no solo minimiza su labor, sino que resulta injusto e inaceptable frente a su trágica muerte.

La familia insistió en que la investigación debe continuar sin descartar ninguna línea, y exigió a las autoridades que se llegue hasta las últimas consecuencias para identificar y castigar a todos los responsables, sin excepciones ni consideraciones políticas.

Asimismo, advirtieron que no permitirán que el caso sea utilizado para desviar la atención, condicionar la investigacióno responder a intereses facciosos, de grupo, movimiento o partido. “Lo que exigimos es justicia para Carlos Manzo”, subraya el documento.

Finalmente, el pronunciamiento incluyó un llamado a los amigos y compañeros de Carlos Manzo para honrar su legado con trabajo cercano a la gente, humildad y compromiso, evitando —advirtieron— el protagonismo falso e improductivoque solo entorpece la búsqueda de justicia.

El mensaje concluye reiterando que la exigencia de la familia es clara y única: verdad, justicia y castigo para todos los responsables, sin simulaciones ni impunidad.