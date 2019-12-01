Balean a sexagenaria y a su hijo en la colonia Bellavista de Uruapan, Michoacán; resultaron heridos

Balean a sexagenaria y a su hijo en la colonia Bellavista de Uruapan, Michoacán; resultaron heridos
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 17 de Diciembre de 2025 a las 21:31:28
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

Uruapan, Michoacán, a 17 de diciembre de 2025.- Con lesiones que ameritaron su traslado a un hospital, resultaron una mujer de 65 años y su hijo de 30, los cuales fueron atacados a balazos en calles de la colonia Bellavista, del municipio de Uruapan.

Al respecto se informó que autoridades policiacas y servicios de emergencia, fueron alertados de que sobre la calle Ciclismo de la referida colonia, habían atacado a balazos a dos personas.

Al sitio acudieron elementos de la Policía Municipal y paramédicos de Protección Civil, estos últimos quienes auxiliaron a una mujer de 65 años y a su hijo de 30, los cuales presentaban lesiones producidas por proyectil de arma de fuego.

Hechos anteriores que ya son materia de investigación por parte de las autoridades correspondientes.

Noventa Grados
Más información de la categoria
Balean a sexagenaria y a su hijo en la colonia Bellavista de Uruapan, Michoacán; resultaron heridos
Se enfrentan civiles en Escuinapa, Sinaloa; hay 3 personas fallecidas y al menos 5 vehículos incendiados
Fiscalía desmantela redes de extorsión en cuatro municipios de Guanajuato
Localizan cadáver en estado de descomposición en Aquila, Michoacán 
Más información de la categoria
Canadá enciende las alarmas: Pide a sus ciudadanos evitar viajar a 13 estados; Michoacán, Guerrero, Sinaloa y Jalisco en la lista negra 
Fiscalía desmantela redes de extorsión en cuatro municipios de Guanajuato
De llorar por su captura a reinar desde el penal: líder del crimen en Guanajuato controla tras las rejas el huachicol en alianza con Sinaloa y Tamaulipas; EEUU sanciona su estructura financiera
Ante inacción gubernamental, jefe de tenencia de La Ruana advierte: "El pueblo se armará para sacar a grupo delictivo"
Comentarios