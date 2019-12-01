Balean a sexagenaria y a su hijo en la colonia Bellavista de Uruapan, Michoacán; resultaron heridos

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 17 de Diciembre de 2025 a las 21:31:28

Uruapan, Michoacán, a 17 de diciembre de 2025.- Con lesiones que ameritaron su traslado a un hospital, resultaron una mujer de 65 años y su hijo de 30, los cuales fueron atacados a balazos en calles de la colonia Bellavista, del municipio de Uruapan.

Al respecto se informó que autoridades policiacas y servicios de emergencia, fueron alertados de que sobre la calle Ciclismo de la referida colonia, habían atacado a balazos a dos personas.

Al sitio acudieron elementos de la Policía Municipal y paramédicos de Protección Civil, estos últimos quienes auxiliaron a una mujer de 65 años y a su hijo de 30, los cuales presentaban lesiones producidas por proyectil de arma de fuego.

Hechos anteriores que ya son materia de investigación por parte de las autoridades correspondientes.