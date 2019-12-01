Ultiman a un hombre en Calzontzin y coronan un miércoles de violencia en Uruapan, Michoacán: Homicidios, baleados y ataques armados marcan la jornada 

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 17 de Diciembre de 2025 a las 22:32:28

Uruapan, Mich., a 17 de diciembre de 2025.- La violencia cerró la jornada de este miércoles en Uruapan con una ejecución a balazos en la tenencia de Calzontzin, donde un hombre fue asesinado frente a un domicilio, en el hecho más reciente de una serie de ataques armadosregistrados a lo largo del día en el municipio.

El homicidio ocurrió durante la noche sobre la calle Aldama, cuando la víctima se encontraba a las afueras del inmueble y hombres armados arribaron a bordo de un vehículo, ingresaron al sitio y abrieron fuego de manera directa, para después huir con rumbo desconocido.

Familiares y vecinos solicitaron auxilio a los servicios de emergencia; sin embargo, a la llegada de policías y paramédicos, el masculino ya no presentaba signos vitales. El área fue acordonada luego de que se localizaran casquillos percutidos calibre 7.62 milímetros, de arma larga, así como de 9 milímetros.

Finalmente peritos de la Fiscalía Regional se encargaron de realizar las diligencias correspondientes. La víctima permanece sin identificar.

Este asesinato se suma a otros hechos violentos registrados horas antes en Uruapan. Durante la tarde, un comando armado atacó a balazos el restaurante “Los Aguacates”, ubicado en la colonia Morelos Oriente, provocando pánico entre vecinos y comensales. Aunque no se reportaron personas lesionadas, el establecimiento sufrió daños materiales por impactos de arma de fuego.

Asimismo, en la colonia Bellavista, una mujer de 65 años y su hijo de 30 resultaron heridos tras ser atacados a balazos en la vía pública, por lo que fueron trasladados a un hospital para recibir atención médica.

Con una ejecución como cierre de jornada, Uruapan vivió este miércoles una nueva escalada de violencia, en la que tres ataques armados en distintos puntos dejaron en evidencia el clima de inseguridad y temor que persiste en el municipio.