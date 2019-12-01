Prepárate para disfrutar del Festival del Pozole de Álvaro Obregón

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 19 de Noviembre de 2025 a las 14:49:18

Morelia, Michoacán, 19 de noviembre de 2025.- Álvaro Obregón está listo para consentir el paladar de más de 3 mil personas que se espera lleguen a la edición 2025 del Festival del Pozole, informó la Secretaría de Turismo de Michoacán (Sectur), dirigida por Roberto Monroy García.

Adán Sánchez López, presidente municipal de Álvaro Obregón, señaló que este evento se realizará el sábado 22 y domingo 23 de noviembre, días en los que se espera una derrama aproximada a los 500 mil pesos, en beneficio directo de los habitantes.

Este 2025 se celebrá la edición 11, con una variedad de pozole verde, blanco y rojo, de cerdo, pollo, camarón, mariscos, menudo y rana, aunque los asistentes también podrán encontrar pan, atoles, postres y bebidas preparadas.

Rocío García, organizadora del festival, explicó que habrá diversas actividades culturales entre las que se encuentra la presentación del Ballet Cuitzeo, quien se presentará el primer día a las 15:00 horas.

Ese mismo día, la programación continúa a las 16:00 horas con el Ballet Santa Ana Maya, para seguir a las 17:00 horas con el corte de listón inaugural, y a las 18:00 horas se realizará la presentación de la Orquesta Sinfónica de la SSP Michoacán.

Para el domingo 23, las actividades continúan a las 14:00 horas con la presencia de un ballet folklórico, a las 15:00 horas se presentará el Ballet Indaparapeo, seguidos por el Ballet Charo, la Banda San Bartolo, entre otras presentaciones. Todos los pormenores se pueden consultar en la página oficial de Facebook: H. Ayuntamiento Álvaro Obregón, Michoacán.