Aplazan audiencia inicial del presunto autor intelectual del homicidio de Carlos Manzo

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 21 de Noviembre de 2025 a las 18:25:44
Charo, Michoacán, a 21 de noviembre de 2025.– La audiencia inicial en contra de José Armando, alias “El Licenciado”, quien es señalado de ser el presunto autor intelectual del homicidio del exedil de Uruapan, Carlos Manzo, fue aplazada por petición de la Fiscalía General del Estado de Michoacán.

Dicha audiencia estaba programada para realizarse este viernes en las instalaciones del Cereso “David Franco Rodríguez”, mejor conocido como “Mil Cumbres”, en el municipio de Charo.

Ante la detención de los siete policías, quienes eran sus escoltas personales, los cuales fueron identificados como Omar M., Alejandro F.,  Mario Alberto S.,  Guillermo T., Demetrio D.,  Omar Osvaldo G., y Monserrat H, se dio a conocer que se realizará una audiencia conjunta.

Hasta el momento no han sido trasladados los elementos detenidos, por lo que la audiencia será reprogramada en las próximas horas, para que estén presentes todos los implicados que han sido aprehendidos por el crimen.

 

