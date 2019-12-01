Seguirá en prisión Javier Duarte hasta abril de 2026, debido a que le negaron la libertad anticipada

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 21 de Noviembre de 2025 a las 22:59:25

Ciudad de México, a 21 de noviembre de 2025.- El ex gobernador de Veracruz, Javier Duarte de Ochoa, tendrá que permanecer en prisión hasta abril de 2026, debido a que la jueza de control Ángela Zamorano, indicó que no cumplió con la totalidad de los requisitos del artículo 141 de la Ley de Ejecución Penal.

Uno de ellos, es que no contara con un proceso penal pendiente.

Sin embargo, el exfuncionario todavía cuenta con el aún delito de desaparición forzada, cometido en contra del policía estatal David Lara Cruz, ocurrida en enero de 2016, la cual es prisión preventiva oficiosa y el ministerio público local presentó una impugnación, por lo que el proceso sigue abierto.

De los seis requisitos que establece la ley, el expriísta no con dos.

El otro es que no acreditó haber cumplido con el plan de actividades del Reclusorio Norte, consistente en acciones culturales, recreativas y deportivas.

“Al no reunirse a cabalidad los requisitos es que resulta infundada la solicitud de libertad anticipada”, expresó la juez de Control.

Ante esta decisión, Duarte tendrá que continuar por 142 días más en el Reclusorio Norte, para cumplir con la pena de 9 años (3 mil 285 días), contabilizados desde su aprehensión, ocurrida en noviembre del 2017.