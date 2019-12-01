Bomberos de Zitácuaro, Michoacán combaten incendio de vivienda; solo hubo daños materiales 

Bomberos de Zitácuaro, Michoacán combaten incendio de vivienda; solo hubo daños materiales 
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 21 de Noviembre de 2025 a las 21:44:00
Zitácuaro, Michoacán, a 21 de noviembre de 2025.- Daños materiales dejó como saldo el incendio del cuarto de una vivienda en la calle Lerdo de Tejada Poniente de esta ciudad.

Al respecto se informó que los servicios de emergencia fueron alertados de que en una vivienda de la referida calle se estaba registrando un incendio.

Al sitio acudieron elementos del cuerpo de bomberos, quienes se encargaron de sofocar la conflagración de un cuarto en el tercer piso de la propiedad.

Finalmente se sofocó el incendio, mismo que sólo dejó daños materiales.

