Incendio termina con una tienda de autoservicio en Puerto Vallarta, Jalisco

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 21 de Noviembre de 2025 a las 22:12:18

Puerto Vallarta, Jalisco, a 21 de noviembre de 2025.- Un incendió terminó con una tienda de Aurrera, la cual estaba ubicada en la carretera estatal 544, en la delegación de Ixtapa de Puerto Vallarta, Jalisco.

A gran distancia, se podían ver grandes columnas de humo, por lo que fueron alertados los servicios de emergencia alrededor de las 14:00 horas.

Al sitio se trasladó personal de Protección Civil de los municipios de Bahía de Banderas, Nayarit, y de Puerto Vallarta, así como protección civil estatal y elementos de la Guardia Nacional y Ejercito Mexicano.

Debido a la magnitud del siniestro, varias personas de negocios cercanos fueron evacuadas, además de que algunos tramo de la carretera fueron bloqueadas, en lo que se lograban controlar las llamas.

Mediante videos que fueron compartidos en redes sociales, se observa como los clientes salieron corriendo de la tienda de autoservicio, después de que comenzara lo que parece un corto circuito en la parte superior de una de las áreas.

Asimismo, las autoridades indicaron que la tienda sufrió pérdidas totales, y que ya fue abierta una investigación, para determinar si el incendio fue provocado o accidental.