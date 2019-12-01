Tráiler intenta ganarle el paso al tren y provoca accidente en Apodaca, Nuevo León

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 21 de Noviembre de 2025 a las 22:48:42

Apodaca, Nuevo León, a 21 de noviembre de 2025.- Un tráiler intentó ganarle el paso al tren, por lo que provocó un accidente ferroviario en el Intermex Industrial Park, del municipio de Apodaca.

Los hechos se registraron en el cruce de la avenida Parque Industrial Monterrey y la 7ª avenida.

Como resultado del incidente, se registraron daños materiales importantes, por lo que se tuvo que cerrar la vialidad por poco más de hora y media.

De acuerdo a unos videos difundidos en redes sociales, se observa c´+omo fue que el tren embistió el segundo remolque del tráiler, por lo que lo arrastró cerca de 30 metros de distancia.

En las orillas de las vías, quedaron dos rollos de acero de aproximadamente 18 toneladas, los cuales se cayeron de la unidad de carga.

Tras el choque, la locomotora de Kansas City Southern, se descarriló y quedó con daños en la parte delantera, especialmente en las baterías, lo que ocasionó el derrame de ácido y agua destilada.

Al lugar se trasladaron elementos de Protección Civil de Nuevo León, quienes se encargaron de controlar los derrames con polvo absorbente.