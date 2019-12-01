Tráiler intenta ganarle el paso al tren y provoca accidente en Apodaca, Nuevo León

Tráiler intenta ganarle el paso al tren y provoca accidente en Apodaca, Nuevo León
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 21 de Noviembre de 2025 a las 22:48:42
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

Apodaca, Nuevo León, a 21 de noviembre de 2025.- Un tráiler intentó ganarle el paso al tren, por lo que provocó un accidente ferroviario en el Intermex Industrial Park, del municipio de Apodaca.

Los hechos se registraron en el cruce de la avenida Parque Industrial Monterrey y la 7ª avenida.

Como resultado del incidente, se registraron daños materiales importantes, por lo que se tuvo que cerrar la vialidad por poco más de hora y media.

De acuerdo a unos videos difundidos en redes sociales, se observa c´+omo fue que el tren embistió el segundo remolque del tráiler, por lo que lo arrastró cerca de 30 metros de distancia.

En las orillas de las vías, quedaron dos rollos de acero de aproximadamente 18 toneladas, los cuales se cayeron de la unidad de carga.

Tras el choque, la locomotora de Kansas City Southern, se descarriló y quedó con daños en la parte delantera, especialmente en las baterías, lo que ocasionó el derrame de ácido y agua destilada.

Al lugar se trasladaron elementos de Protección Civil de Nuevo León, quienes se encargaron de controlar los derrames con polvo absorbente.

 

 

Noventa Grados
Más información de la categoria
Hallan a mujer asesinada en la colonia 11 de Diciembre en Morelia, Michoacán
Tráiler intenta ganarle el paso al tren y provoca accidente en Apodaca, Nuevo León
Incendio termina con una tienda de autoservicio en Puerto Vallarta, Jalisco
Bomberos de Zitácuaro, Michoacán combaten incendio de vivienda; solo hubo daños materiales 
Más información de la categoria
Seguirá en prisión Javier Duarte hasta abril de 2026, debido a que le negaron la libertad anticipada
Perfil de alto impacto: Ijmele Díaz Abrego, el nuevo estratega al frente de la Policía de Investigación en la Fiscalía de Michoacán
Autoridades federales mantienen bajo lupa al gobierno de Cuitzeo, Michoacán, por persistente saqueo a ductos de Pemex en el municipio
Aplazan audiencia inicial del presunto autor intelectual del homicidio de Carlos Manzo
Comentarios