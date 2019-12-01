Hallan a mujer asesinada en la colonia 11 de Diciembre en Morelia, Michoacán

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 21 de Noviembre de 2025 a las 23:44:03

Morelia, Mich., 21 de noviembre de 2025.- Una mujer fue encontrada sin vida y con evidentes huellas de violencia en las inmediaciones de la colonia 11 de Diciembre, en la zona poniente de la capital michoacana, hecho que movilizó a cuerpos de emergencia y autoridades ministeriales durante la mañana de este viernes.

El hallazgo ocurrió luego de que una llamada al 911 alertara sobre una persona inconsciente tendida en la vía pública, específicamente sobre la calle Catiricua.

Cuando elementos de la Policía y paramédicos llegaron al lugar, confirmaron que la mujer ya no presentaba signos vitales y que su cuerpo se encontraba junto a un vehículo Toyota Camry color rojo, con placas PTH-128.

Minutos más tarde, familiares que arribaron al sitio identificaron a la víctima como Yesenía C., de 37 años de edad, quien presentaba múltiples signos de violencia, según informaron fuentes oficiales.

La zona fue acordonada por la Policía Municipal mientras peritos de la Fiscalía General del Estado realizaban las primeras diligencias. Finalmente se ordenó el levantamiento del cuerpo, que posteriormente fue trasladado al Servicio Médico Forense para la necropsia correspondiente.

Las autoridades no han establecido el móvil del crimen ni reportado personas detenidas, aunque confirmaron que se abrió una carpeta de investigación para esclarecer los hechos.