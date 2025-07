Playas limpias en Michoacán, listas para recibirte: Sectur

Morelia, Michoacán, 24 de julio de 2025.- Las playas de Michoacán están listas para que las visites este verano y disfrutes del paraíso natural con el que cuenta “el alma de México”.

Tras el anuncio de la Secretaría de Salud de Michoacán (SSM), a través de la Comisión Estatal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Coepris), el Ayuntamiento de Lázaro Cárdenas, la Comisión Nacional del Agua y las asociaciones de enramaderos de la región, donde se detalló que se logró recuperar la calidad del agua en dichas zonas costeras, la Secretaría de Turismo del estado (Sectur) invita a turistas y visitantes a gozar de estos destinos y seguir diversas recomendaciones.

A través de redes sociales, la Sectur Michoacán, dependencia dirigida por Roberto Monroy García, señaló: “¡Vive tu verano con nosotros! Nexpa, Boca de Apiza, Playa Jardín, Las Peñas, Chuquiapan y Caleta de Campos están listas para recibirte con seguridad. Gracias al esfuerzo conjunto entre autoridades y prestadores de servicios, hoy nuestras playas te esperan limpias, vigiladas y en óptimas condiciones para el turismo”.

Entre las recomendaciones para los turistas que disfrutan sus vacaciones de verano en el estado, el Comisionado de Coepris Michoacán, Hebert Israel Flores Leal, hace un llamado a mantener la seguridad sanitaria y a usar protector solar biodegradable.

“Este protege tu piel y no daña el ecosistema marino. Además es importante no dejar basura en la playas, laven sus manos antes de comer y después de tocar la playa o la arena, esto previene enfermedades gastrointestinales y dérmicas. Para ingresar al mar se debe usar la ropa adecuada y no ingresar a los menores con pañal”, comentó Flores Leal.

Para mayores detalles de los rincones únicos que ofrece el estado, se puede ingresar al sitio https://visitmichoacan.com.mx/