Ejército y Guardia Nacional aseguran cartuchos útiles tras operativo por enfrentamiento en Parácuaro, Michoacán

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 8 de Agosto de 2025 a las 21:47:30

Parácuaro, Mich., a 8 de agosto de 2025.- Como parte de un despliegue de seguridad derivado del reporte de un enfrentamiento entre presuntos grupos delictivos en la comunidad de La Estancia, elementos del Ejército Mexicano y la Guardia Nacional localizaron una camioneta con municiones de uso exclusivo del Ejército.

La acción se enmarcó dentro del operativo “Fuerza de Tarea Michoacán”, mediante el cual las fuerzas federales realizan labores de prevención, vigilancia y reconocimiento en zonas de alto riesgo.

Durante uno de estos recorridos, el personal castrense y de la Guardia Nacional detectó, a un costado de un camino rural, una camioneta RAM 1500 color negro, con placas DOV-R25, aparentemente abandonada.

Al inspeccionar el vehículo, los efectivos hallaron 100 cartuchos útiles calibre 7.62x39 milímetros, comúnmente empleados en rifles de asalto.

Tanto la camioneta como las municiones fueron aseguradas y trasladadas a la ciudad de Apatzingán, donde quedaron a disposición de las autoridades competentes, que darán continuidad a las investigaciones para determinar su procedencia y posible vínculo con actividades criminales en la región.