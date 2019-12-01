Amenazas contra Alcaldesa de Buenavista, Michoacán, obligan al cierre de la Presidencia Municipal: Hasta la Policía abandonó las casetas de seguridad, tras más de 10 ataques

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 8 de Agosto de 2025 a las 21:14:17
Buenavista, Mich., a 8 de agosto de 2025.- Las autoridades del municipio de Buenavista decidieron abandonar la Presidencia Municipal, ante las amenazas que en las últimas horas se han hecho contra la alcaldesa Irma Moreno Mendoza.

Desde el día jueves, trabajadores del Ayuntamiento reportaron a cuentas locales de redes sociales, que la Presidencia Municipal estaría cerrada desde el viernes por una serie de amenazas que se han hecho contra la alcaldesa, en mensajes que circulan por la aplicación de mensajería WhatsApp

El viernes esto se confirmó al hallar los pobladores cerradas las puertas del edificio municipal, además de que incluso la Policía Municipal abandonó los puestos de seguridad en el municipio, luego de sufrir más de una decena de ataques. Las fuentes locales indican que el municipio solo tiene cuatro patrullas y dos ya fueron destruidas a balazos.

De acuerdo con las versiones  de los pobladores, la alcaldesa fue amenazada por un grupo criminal con ser asesinada igual que su homóloga Martha Laura Mendoza, quien fue ultimada en plena cabecera municipal en un crimen que se atribuye al cártel que dirige su cuñado, Juan José Farías “El Abuelo”.

En ese ataque resultó herida una mujer de nacionalidad cubana, quien hace más de una década llegó a Michoacán para desaparecer a las autodefensas, conformando policías comunitarias que luego se consolidaron como cárteles, uno de ellos, el Cártel de Tepalcatepec que dirige  Juan José Farías “El Abuelo”.

