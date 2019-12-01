Hoy Morelia brilla más, gracias a sus barrenderos

Morelia, Michoacán, a 8 de agosto de 2025.- En el marco del Día Nacional del Barrendero, el presidente municipal, Alfonso Martínez Alcázar, felicitó y reconoció a los trabajadores de limpia del ayuntamiento, quienes hacen un trabajo clave para que hoy Morelia brille más.

"Es tan bella Morelia y la queremos tanto, que nosotros queremos más a nuestra ciudad que el promedio de los otros ciudadanos, porque es muy bonita y se nota en el trabajo que ustedes hacen, que día a día salen a barrer nuestra ciudad y mantenerla limpia", expresó Alfonso en el festejo con líderes y trabajadores del Sindicato de Limpia y Transporte del Ayuntamiento.

En su turno a dirigirse a su gremio, el secretario general del Sindicato de Limpia y Transporte, Alfonso Alcaraz Ibarra, reconoció a las y los trabajadores por generar una ciudad más limpia, más digna y más brillante, resultado del amor con el que realizan su labor.

Posteriormente, el edil y el líder sindical develaron un busto en homenaje a Marco Antonio Solórzano Orozco, querido líder gremial conocido como "El Arqui", fallecido hace cuatro años.

"Qué mejor día para honrar la memoria de una gran amigo, "El Arqui". En Morelia vamos a seguir echándole muchas ganas y que sirva este día y este homenaje para que nos recuerde el esfuerzo que tenemos que seguir haciendo", manifestó el presidente.

Cabe destacar que en el evento también estuvieron presentes el secretario del Ayuntamiento de Morelia, Yankel Benítez Silva; el secretario de Servicios Públicos, Netzahualcóyotl Vázquez Vargas; la secretaria de la Mujer Moreliana para la Igualdad Sustantiva, Nuria Hernández Abarca, entre otras autoridades municipales.