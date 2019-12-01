Pedro Uriel “N” y Juan Daniel “N” desmembraron a su víctima y abandonaron restos en un baldío; fueron vinculados a proceso

Autor: Lidya Centeno / Noventa Grados | Fecha: 8 de Agosto de 2025 a las 20:15:17
León, Guanajuato, a 8 de agosto de 2025.– Pedro Uriel “N” y Juan Daniel “N” enfrentan proceso penal por el delito de desaparición de personas, luego de que la Fiscalía Regional A, a través de la Unidad Especializada en Investigación de Homicidios, presentara pruebas que señalan su probable responsabilidad en el asesinato y desmembramiento de una persona en León.

Las indagatorias revelan que la noche del 12 de mayo de 2025, entre las 21:00 y 22:00 horas, la víctima fue privada de la vida dentro de un domicilio ubicado en la calle Andador Enredadera, en la colonia Jardines de San Pedro. En el lugar, el cuerpo fue desmembrado y colocado en bolsas de plástico.

Para deshacerse de los restos, los imputados emplearon un carrito manual de carga, conocido como “diablito”, con el que recorrieron cerca de 900 metros hasta llegar a un terreno baldío en la colonia San Pedro de los Hernández, sobre la avenida Españita, donde los abandonaron.

Mediante labores de inteligencia, agentes de Investigación Criminal lograron identificar y detener a los presuntos responsables, quienes ya contaban con órdenes de aprehensión emitidas por la autoridad judicial.

En audiencia, el juez resolvió vincularlos a proceso y decretar prisión preventiva oficiosa, por lo que ambos permanecerán en reclusión mientras se desarrolla la investigación complementaria.

