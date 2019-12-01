Reportan 13 muertes por sarampión y 3 mil 703 casos positivos en Chihuahua

Ciudad Juárez, Chihuahua, a 8 de agosto de 2025.- Hasta el día de hoy, se tienen registrados 3 mil 703 casos positivos de sarampión; de los cuales 3 mil 562 personas se han recuperado de esta enfermedad, y 13 han fallecido, esto de acuerdo con los registros de La Secretaría de Salud de Chihuahua. 

Según reportes oficiales, el municipio de Cuauhtémoc, es el lugar donde se concentra el mayor número de casos, con mil 374, después de este le sigue Chihuahua, con 692. Ciudades como Gómez Farías, San Francisco de Conchos, Urachi, San francisco de Borja, Temósachic y Julimes, tan solo presentan un caso por cada ciudad. 

María Eugenia Campos Galván, gobernadora de Chihuahua, comentó que ante esta situación, tiene como objetivo vacunar a al menos 28 mil infantes en el estado, en los próximos meses, poniéndole suma importancia a los menores de 6 y 12 meses de edad, a su vez, seguirá en marcha la estrategia de vacunación casa por casa. 

Llamó a la población a hacer conciencia y acudir a vacunarse, ya que con las opciones que se han implementado, se ha vuelto más accesible el vacunarse contra esta enfermedad, remarcando que, de la misma manera seguirán vacunando gratuitamente en los hospitales, centros de salud y en los módulos temporales habilitados en las plazas comerciales y distintos espacios públicos.

