Operación Apatzingán refuerza vigilancia por aire y tierra para combatir el homicidio doloso

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 8 de Agosto de 2025 a las 20:27:31
Apatzingán, Mich., a 8 de agosto de 2025.– Con un despliegue coordinado entre distintas fuerzas de seguridad, la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) mantiene en marcha la Operación Apatzingán, una estrategia que combina patrullajes terrestres, sobrevuelos, recorridos a pie y labores de proximidad para frenar los delitos de alto impacto, especialmente el homicidio doloso.

El operativo, supervisado por el subsecretario de Operación Policial, José Ortega Silva, se realiza por instrucción del titular de la SSP, Juan Carlos Oseguera Cortés. En él participan de forma conjunta el Ejército Mexicano, la Guardia Nacional, la Fiscalía General del Estado (FGE) y el Grupo Motorizado de Reacción Inmediata de la Guardia Civil.

Las labores de vigilancia incluyen tanto zonas urbanas como rurales. En la cabecera municipal, las acciones se centran en las colonias Pénjamo, Lázaro Cárdenas y Emiliano Zapata; mientras que en el entorno rural se blindan las localidades de El Guayabo, El Manzo, El Mirador y Acahuato.

De acuerdo con la SSP, el objetivo principal es reducir la incidencia delictiva y garantizar la seguridad de los habitantes mediante una presencia constante y coordinada por aire y tierra.

