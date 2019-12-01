Nicolás Maduro afirma que el gobierno estadounidense está vinculado a un atentado con bombas en Plaza Venezuela

Nicolás Maduro afirma que el gobierno estadounidense está vinculado a un atentado con bombas en Plaza Venezuela
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 8 de Agosto de 2025 a las 18:58:18
Caracas, Venezuela, a 8 de agosto de 2025.- En un acto oficial, Nicolás Maduro, presidente de Venezuela, acusó al gobierno de Estados Unidos de estar coludidos con diferentes actos de violencia en el país, asegurando que ellos solo intentan tapar esos actos, con la recompensa de 50 millones de dólares que ofrecieron por él. 

Puntualmente habló sobre una operación que, según el mandatario, tenía como objetivo principal detonar explosivos en el sector Plaza Venezuela, ubicada al este de Caracas, que terminó con 15 personas detenidas, ante esto, el mandatario asegura que Washington y dirigentes de la oposición están vinculados al caso. 

"El domingo pretendieron un atentando con una bomba para matar gente en una plaza pública en eso está el sayonismo (en referencia a la líder opositora María Corina Machado) y el imperialismo, ha habido grandes logros, nuevos elementos que participaron, todos los caminos conducen al narcotráfico colombiano y la mafia albanesa ecuatoriana", comentó. 

"El imperio trata de huir hacia adelante y tapar que los descubrimos con las manos en la masa, pero con nada de lo que hagan ni hoy, ni mañana, ni después taparán que la revolución bolivariana es una revolución de verdad, poderosa y victoriosa", concluyó.

Noventa Grados
