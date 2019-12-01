Lluvias torrenciales extremas dejaron 10 personas fallecidas y 33 desaparecidas en China; ordenan evacuaciones masivas 

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 8 de Agosto de 2025 a las 20:11:58
Pekín, China, a 8 de agosto de 2025.- El jueves 7 de agosto, alrededor de las 18:00 horas, las lluvias torrenciales azotaron China, desencadenando así riadas en Yuzhong, provincia de Gansu. Horas más tarde luego de las prolongadas y fuertes lluvias, se reportó que al menos 10 personas perdieron la vida y 33 quedaran en calidad de desaparecidos. 

Es por eso que el día de hoy, el presidente de China, Xi Jinping, ordenó todos los esfuerzos de rescate en las zonas más afectadas, y la evacuación masiva de pobladores que se encuentran en las zonas de alerta. 

“La máxima prioridad debe ser hacer todos los esfuerzos posibles para buscar y rescatar a los desaparecidos, reubicar y reasentar a las personas amenazadas, minimizar el número de víctimas y restablecer las comunicaciones y el transporte lo antes posible", comentó. 
Meteorólogos y expertos del tema, comentaron que estos tipos de lluvias son un claro ejemplo de fenómenos meteorológicos extremos, y que se deben al cambio climático que ha tenido el mundo, gracias a la contaminación.
El presidente le pidió a toda la población que sigan las recomendaciones dadas por los elementos de seguridad, además comentó que deben ser prudentes y alertas, ya que se prevé sigan estos climas extremos en el país.

