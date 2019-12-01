Pátzcuaro se convierte en el epicentro del cine de terror; comienza Feratum Film Fest

Pátzcuaro, Michoacán, 13 de noviembre de 2026.- El Pueblo Mágico de Pátzcuaro ya vive la fantasía, el terror y la ciencia ficción con la 15 edición del Festival Internacional de Cine Fantástico Feratum Film Fest, que se realiza hasta el 15 de noviembre y reúne a cineastas, especialistas y amantes del séptimo arte con una programación de 110 películas provenientes de 25 países.

En representación de Roberto Monroy García, titular de la Secretaría de Turismo de Michoacán (Sectur), el director de la Comisión de Filmaciones de Michoacán (Cofilmich), Luis Fernando Gutiérrez Lara, fue el encargado de acudir al evento inaugural y recordar el respaldo que tienen los creadores para que en 2027 se logre que sus historias sean filmadas en “el alma de México”.

El encuentro cinematográfico, organizado por Miguel Ángel Marín Colín, tiene como eje temático a las brujas mexicanas y contempla largometrajes y cortometrajes de distintos estilos y propuestas. La película española “Bajo tus pies”, dirigida por Cristian Bernard y protagonizada por Maribel Verdú y Sofía Otero, marcó el inicio de esta edición con su estreno en México.

Entre las actividades que forman parte de esta celebración destaca la tradicional Marcha de las Bestias, que recorrerá hoy viernes 13 de noviembre, a las 19:00 horas, las principales calles del Centro Histórico de Pátzcuaro. También se desarrollarán clases magistrales de maquillaje de efectos especiales y efectos visuales, charlas con profesionales de la industria y encuentros para impulsar nuevos proyectos cinematográficos.

La programación incluye además una función especial por los 20 años de “El laberinto del fauno”, del cineasta mexicano Guillermo del Toro, así como la exposición de los carteles oficiales que han acompañado la historia del festival. La clausura será el 15 de noviembre con la película “Pacífico”, de Gonzalo Gutiérrez, coproducción de Colombia y Argentina que tendrá su estreno latinoamericano.

La Sectur respalda la realización de encuentros que fortalecen la oferta cultural y turística del estado, atraen visitantes y generan un impulso económico en los destinos. Para conocer la programación, sedes y horarios, las personas interesadas pueden consultar las redes sociales de Feratum Film Fest y la página www.feratumfilmfest.com