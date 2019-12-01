Morena niega acuerdo con PT sobre segunda encuesta para definir a coordinador de la 4T en Michoacán

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 13 de Noviembre de 2026 a las 10:49:15

Ciudad de México, a 13 de noviembre 2026.- La presidenta de la Comisión de Elecciones de Morena, Citlalli Hernández Mora desmintió a Reginaldo Sandoval, diputado federal por el Partido del Trabajo (PT) y negó que exista un acuerdo para realizar una segunda encuesta para elegir al coordinador de la Cuarta Transformación en Michoacán.

"Respecto a #Michoacán, NO existe ningún acuerdo con el PT que tenga que ver con nuestros militantes, dirigentes o compañeros de Morena", afirmó la ex funcionaria federal en su cuenta de X.

Igualmente, Hernández Mora reiteró que el legislador ha realizado declaraciones que “no corresponden” con las negociaciones interpartidarias.

"Ya en diversas ocasiones ha dicho cosas que faltan a la verdad y al respeto del diálogo político entre aliados", manifestó la ex secretaria de las Mujeres.

En ese sentido, la morenista comentó que el partido guinda no había comentado nada oficial al respecto, ya que sostiene reuniones semanales con los dirigentes nacionales del PT

"Por prudencia, lo hemos dejado pasar, sobre todo porque cada semana nos reunimos con los dirigentes nacionales del PT y vamos avanzando en la construcción de nuestra coalición (reuniones en las que él no está, por cierto)", expuso.

Por último, la comisionada del instituto político oficialista comentó que, el diputado Sandoval se ha expresado a título personal, por lo que no necesariamente representa a la dirigencia de su partido.