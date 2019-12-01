Responsable de violación equiparada y abuso sexual, en agravio de un niño de 11 años es sentenciado a más de 21 años de prisión 

Responsable de violación equiparada y abuso sexual, en agravio de un niño de 11 años es sentenciado a más de 21 años de prisión 
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 13 de Noviembre de 2026 a las 10:40:43
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Zamora, Michoacán, a 13 de noviembre 2026.- Un Tribunal de Enjuiciamiento emitió sentencia condenatoria de 21 años y siete meses de prisión en contra de Apolinar “N”, tras acreditarse su plena responsabilidad en el delito de violación equipara y abuso sexual de persona menor de 16 años de edad, en agravio de un niño de 11 años; hechos ocurridos en el año 2023, en el municipio de Coeneo.

Sobre el particular se informó que con base en las pruebas presentadas durante el juicio, el 19 de octubre del año en cita, la víctima caminaba cuando fue interceptado por el sentenciado, quien, en complicidad de otra persona, lo llevaron a una construcción en obra negra, donde lo atacaron sexualmente.

De los hechos tuvo conocimiento el agente del Ministerio Público de la Fiscalía Regional de Zamora, que inició las investigaciones que permitieron establecer la identidad y posible relación del ahora sentenciado, quien en su momento fue detenido y vinculado a proceso.

En audiencia de individualización de sanciones, el Tribunal de Enjuiciamiento, resolvió sentenciar a Apolinar “N”., a 21 años 7 meses de prisión tras acreditarse su plena responsabilidad en los delitos antes mencionados.

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