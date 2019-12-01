Infierno en Ocotlán, Jalisco: Balacera, persecución y volcadura dejan un militar herido, dos sujetos abatidos y un hondureño detenido

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 13 de Noviembre de 2026 a las 03:02:27

*Una violenta persecución terminó en una balacera entre militares y civiles armados. Una mujer inocente y un soldado resultaron heridos, mientras las autoridades aseguraron un poderoso arsenal que incluía un fusil Barrett calibre .50, granadas y una camioneta con blindaje artesanal.

Ocotlán, Jal., a 13 de noviembre de 2026.— Una tarde de terror se vivió en el municipio de Ocotlán, donde elementos del Ejército Mexicano protagonizaron una intensa persecución y un enfrentamiento a balazos contra presuntos integrantes del crimen organizado, dejando como saldo dos hombres abatidos, un ciudadano hondureño detenido, una mujer lesionada y un militar herido.

Los hechos ocurrieron durante la tarde del jueves 12 de noviembre, aproximadamente a las 13:11 horas, cuando personal militar atendía un reporte relacionado con un vehículo robado. Sin embargo, lo que parecía una intervención de rutina terminó convirtiéndose en un violento enfrentamiento contra sujetos fuertemente armados, presuntos miembros del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

Persecución terminó con una camioneta volcada y dos hombres muertos

De acuerdo con los primeros reportes, los militares detectaron a varios individuos que viajaban en camionetas negras y que abrieron fuego contra los uniformados, desencadenando una persecución por diferentes calles del municipio.

La movilización llegó hasta las inmediaciones de las calles Río Colorado y Adalia, donde una unidad militar impactó una de las camionetas utilizadas por los agresores, provocando que terminara volcada sobre la vialidad.

El momento quedó registrado en cámaras de seguridad, cuyas imágenes comenzaron a circular en redes sociales. En las grabaciones se observa el choque entre los vehículos y la posterior intervención de los elementos castrenses.

Tras el impacto se produjo un intercambio de disparos que terminó con dos presuntos delincuentes sin vida y un tercer individuo bajo custodia de las autoridades federales.

Un Barrett calibre .50, granadas y armamento de guerra

Uno de los aspectos más alarmantes del enfrentamiento fue el poder de fuego que tenía el grupo armado.

Durante el operativo, las autoridades aseguraron un fusil Barrett calibre .50, una ametralladora calibre 5.56 milímetros, dos armas largas adicionales y dos granadas calibre 40 milímetros.

También fue decomisada una camioneta equipada con blindaje artesanal, una característica que suele encontrarse en vehículos modificados para resistir ataques armados.

El aseguramiento de este arsenal puso de manifiesto el peligro al que se enfrentaron los militares y los habitantes de la zona, quienes quedaron expuestos a un enfrentamiento con armas de alto poder.

Un hondureño entre los detenidos; investigan su relación con el CJNG

La captura de un hombre de nacionalidad hondureña se convirtió en uno de los elementos que más atención generaron tras el enfrentamiento.

De acuerdo con la información difundida por las autoridades, el extranjero fue detenido durante el operativo y quedó a disposición del Ministerio Público Federal para determinar su situación jurídica.

Las primeras versiones apuntan a una posible relación del detenido con el Cártel Jalisco Nueva Generación, aunque hasta el momento no se ha confirmado públicamente su identidad ni la función que desempeñaba dentro de la organización criminal.

Su detención también abre interrogantes sobre la procedencia y composición del grupo armado que se enfrentó al Ejército en territorio jalisciense.

Mujer inocente resulta herida durante la balacera

En medio del intercambio de disparos, una mujer que no participaba en los hechos resultó lesionada por arma de fuego, convirtiéndose en una víctima colateral de la violencia.

Un elemento del Ejército Mexicano también sufrió heridas durante el enfrentamiento.

Ambos recibieron atención médica y fueron reportados estables y fuera de peligro.

La agresión provocó preocupación entre los habitantes de la zona, mientras las autoridades municipales emitían recomendaciones para que la población permaneciera resguardada y evitara acercarse al lugar de los hechos.

Sicarios escaparon y desataron un amplio operativo

Aunque las fuerzas federales lograron abatir a dos agresores y detener a un tercero, otros individuos consiguieron escapar a bordo de una segunda camioneta negra.

Esta situación provocó el despliegue de elementos del Ejército Mexicano, la Guardia Nacional y corporaciones de seguridad estatales y municipales, quienes realizaron recorridos terrestres y labores de vigilancia aérea para intentar localizar a los fugitivos.

La movilización generó medidas preventivas en distintos sectores del municipio, incluyendo recomendaciones de resguardo y ajustes en actividades escolares.

Posteriormente, las autoridades informaron que la situación había sido controlada, aunque las investigaciones continuaban.

Lo que inició como un operativo relacionado con un vehículo robado terminó convertido en una escena de violencia armada que sacudió a Ocotlán y volvió a encender las alertas por la presencia del crimen organizado en Jalisco.