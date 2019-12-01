Accidente en Tarímbaro, Michoacán deja un muerto y tres heridos

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 13 de Noviembre de 2026 a las 10:35:18

Tarímbaro, Michoacán, a 13 de noviembre 2026.- Un saldo de una persona muerta y tres más lesionadas fue el que dejó el choque de un vehículo contra la carrera de contención lateral de la carretera Morelia-Salamanca en esta localidad.

Al respecto se informó que autoridades policiacas y servicios de emergencia fueron alertados de que a la altura del puente del Efandeni, se había registrado un accidente vehicular.

Al sitio acudieron elementos de la Policía Municipal, Guardia Civil y paramédicos de Protección Civil, estos últimos quienes auxiliaron a tres personas que estaban heridas además de confirmar la muerte de otra más.

Con base en lo anterior personal de la FGE dio fe del levantamiento del cuerpo, mismo que fue llevado al Semefo para los efectos de ley.