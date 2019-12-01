SSPC emite recomendaciones para prevenir fraudes y proteger los datos personales durante El Buen Fin

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 13 de Noviembre de 2026 a las 09:41:36

Ciudad de México, a 12 de noviembre de 2026.- La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), a través de la Unidad de Inteligencia, Investigación Cibernética y Operaciones Tecnológicas, emite recomendaciones para realizar compras seguras, identificar posibles riesgos y tomar decisiones de consumo informadas durante la próxima edición de El Buen Fin, con el objetivo de prevenir fraudes cibernéticos y proteger la información personal y financiera de la ciudadanía.

Este evento, que se llevará a cabo del 13 al 17 de noviembre de 2026, es una iniciativa orientada a incentivar la actividad comercial mediante descuentos y facilidades de pago en establecimientos físicos y plataformas digitales. Durante esta jornada, entre los productos más buscados por los consumidores destacan los artículos tecnológicos, los productos para el hogar y las prendas de vestir.

En este contexto, las compras por internet han cobrado relevancia, ya que permiten comparar precios, consultar las características de los productos y realizar transacciones desde cualquier lugar. Sin embargo, también es importante adoptar medidas de seguridad para evitar que los datos personales y bancarios queden expuestos ante posibles engaños o actividades fraudulentas.

Por ello, la SSPC comparte las siguientes recomendaciones para fortalecer los hábitos de consumo responsable y proteger la información durante las compras:

· Realizar compras únicamente en las páginas oficiales de los comercios o mediante aplicaciones legítimas, así como mantener actualizados los dispositivos, las aplicaciones y las herramientas de seguridad.

· Evitar acceder a ofertas mediante enlaces recibidos por mensajes, correos electrónicos o redes sociales sin antes comprobar su origen.

· Antes de ingresar datos personales o bancarios, revisar cuidadosamente la dirección electrónica y verificar que corresponda al sitio auténtico de la empresa.

· Compartir únicamente los datos necesarios para realizar una compra y evitar proporcionar contraseñas, códigos de verificación, NIP o información confidencial a través de llamadas, mensajes o correos electrónicos.

· Desconfiar de ofertas con descuentos extraordinarios, mensajes que generen sensación de urgencia o notificaciones sobre premios, reembolsos o problemas con las compras que soliciten proporcionar información personal de manera inmediata.

· Antes de concretar una compra, consultar las políticas de privacidad, los términos y condiciones, las garantías, los plazos de entrega, así como los mecanismos de atención a clientes y presentación de quejas.

· Guardar comprobantes de pago, facturas, correos de confirmación, conversaciones y números de seguimiento, ya que esta información puede ser útil para realizar aclaraciones, presentar reclamaciones o denunciar posibles fraudes.

· Si se detectan cargos no reconocidos, robo de información, accesos no autorizados a cuentas o posibles intentos de fraude, comunicarlo de inmediato a la institución financiera, cambiar las contraseñas y solicitar orientación a las autoridades competentes.

Para mayor información, la SSPC invita a la ciudadanía a consultar la Ciberguía en https://www.gob.mx/sspc/documentos/ciberguia?idiom=es, donde se ofrecen recomendaciones para prevenir riesgos y fortalecer la seguridad digital.

Con estas acciones, la SSPC refrenda su compromiso con la prevención de delitos cibernéticos y el fortalecimiento de la cultura de la seguridad digital, a fin de que las y los consumidores realicen sus compras durante El Buen Fin de manera informada, responsable y segura.