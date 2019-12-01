Sheinbaum felicita a AMLO por su cumpleaños; ex mandatario cumple 73 años

Sheinbaum felicita a AMLO por su cumpleaños; ex mandatario cumple 73 años
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 13 de Noviembre de 2026 a las 09:00:21
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Ciudad de México, a 13 de noviembre 2026.- La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, felicitó a su antecesor Andrés Manuel López Obrador por su cumpleaños número 73.

Durante su conferencia de prensa matutina, la mandataria mexicana envió un mensaje al ex líder del movimiento conocido como la Cuarta Transformación (4T), quien se alejó de la vida pública tras su salida de la Presidencia en 2024.

“Le mandamos saludos al presidente López Obrador desde aquí, nuestro cariño, reconocimiento, admiración siempre”, expresó la jefa del Ejecutivo federal.

Cabe recordar que meses antes de finalizar su sexenio, el entonces presidente López Obrador aseguró que se retiraría a vivir en su finca llamada “La Chingada”, ubicada en Palenque, Chiapas.

No obstante, desde su retiro ha aparecido en redes sociales para pronunciarse sobre algunos temas específicos, así como para anunciar la publicación de su nuevo libro titulado Pueblo.

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