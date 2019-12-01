Detienen a cuatro hombres en Juventino Rosas; uno contaba con orden judicial vigente

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 13 de Noviembre de 2026 a las 09:55:05

Juventino Rosas, Guanajuato, a 13 de noviembre 2026.- Un hombre que contaba con una orden judicial vigente por delitos contra la salud fue detenido junto con otros tres sujetos durante un operativo conjunto entre elementos de las corporaciones policiales y la Guardia Nacional.

La intervención se registró durante recorridos de vigilancia del Operativo Células Mixtas, cuando el conductor del vehículo en el que viajaban los cuatro hombres intentó evadir la presencia policial, lo que derivó en una revisión.

Al verificar sus datos, las autoridades detectaron que uno de los ocupantes contaba con un mandamiento judicial pendiente. Además, durante la intervención fueron aseguradas 293 dosis de presunta marihuana, un vehículo y cuatro teléfonos celulares.

La Secretaría de Seguridad destacó que este tipo de acciones permiten no solamente retirar posibles sustancias ilícitas de circulación, sino también detectar a personas que cuentan con requerimientos pendientes ante la justicia.

Asimismo, informó que, del inicio de la actual administración al 31 de octubre de 2026, se han realizado 11 mil 406 puestas a disposición y cumplimentado 2 mil 756 mandamientos ministeriales y 81 judiciales.

Las autoridades reiteraron el llamado a la ciudadanía para denunciar cualquier actividad sospechosa de manera anónima a través de la línea 089.