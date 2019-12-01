Detienen a cuatro hombres en Juventino Rosas; uno contaba con orden judicial vigente

Detienen a cuatro hombres en Juventino Rosas; uno contaba con orden judicial vigente
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 13 de Noviembre de 2026 a las 09:55:05
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

Juventino Rosas, Guanajuato, a 13 de noviembre 2026.- Un hombre que contaba con una orden judicial vigente por delitos contra la salud fue detenido junto con otros tres sujetos durante un operativo conjunto entre elementos de las corporaciones policiales y la Guardia Nacional.

La intervención se registró durante recorridos de vigilancia del Operativo Células Mixtas, cuando el conductor del vehículo en el que viajaban los cuatro hombres intentó evadir la presencia policial, lo que derivó en una revisión.

Al verificar sus datos, las autoridades detectaron que uno de los ocupantes contaba con un mandamiento judicial pendiente. Además, durante la intervención fueron aseguradas 293 dosis de presunta marihuana, un vehículo y cuatro teléfonos celulares.

La Secretaría de Seguridad destacó que este tipo de acciones permiten no solamente retirar posibles sustancias ilícitas de circulación, sino también detectar a personas que cuentan con requerimientos pendientes ante la justicia.

Asimismo, informó que, del inicio de la actual administración al 31 de octubre de 2026, se han realizado 11 mil 406 puestas a disposición y cumplimentado 2 mil 756 mandamientos ministeriales y 81 judiciales.

Las autoridades reiteraron el llamado a la ciudadanía para denunciar cualquier actividad sospechosa de manera anónima a través de la línea 089.

Más información de la categoria
Responsable de violación equiparada y abuso sexual, en agravio de un niño de 11 años es sentenciado a más de 21 años de prisión 
Accidente en Tarímbaro, Michoacán deja un muerto y tres heridos
Detienen a cuatro hombres en Juventino Rosas; uno contaba con orden judicial vigente
SSPC emite recomendaciones para prevenir fraudes y proteger los datos personales durante El Buen Fin
Más información de la categoria
Morena niega acuerdo con PT sobre segunda encuesta para definir a coordinador de la 4T en Michoacán
Sheinbaum felicita a AMLO por su cumpleaños; ex mandatario cumple 73 años
Infierno en Ocotlán, Jalisco: Balacera, persecución y volcadura dejan un militar herido, dos sujetos abatidos y un hondureño detenido
Michoacán: Otra noche de terror en el Apatzingán de Fanny Arreola; reportan fuertes balaceras entre grupos criminales rivales 